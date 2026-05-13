Satakunnassa kolmisensataa asetta poliisin haltuun

Keräys osoitti tarpeellisuutensa.

Lounais-Suomen poliisi järjesti tarpeettomien aseiden ja räjähteiden keräyksen. Kampanja osoittautui tarpeelliseksi.

Poliisin haltuun päätyi Satakunnassa lähes 300 asetta sekä koko Lounais-Suomessa yli 300 kiloa siviiliräjähteitä ja 24 sotilasräjähdettä.

"Tulos osoittaa, että keräykselle on aito ja selkeä tarve", sanoo ylikonstaapeli Hannu Anttila.

Valtaosa aseita ja räjähteitä luovuttaneista on 70-80-vuotiaita.

