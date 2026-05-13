Ylistenrannan leirikeskuksen sauna pysyy poissa käytöstä
Huittisten seurakunta ei ota Ylistenrannan leirikeskuksen saunaa uudelleen käyttöön. Kirkkoneuvosto pitäytyi aiemmassa päätöksessä.
Ylistenrannan saunan ottamista käyttöön esitetään aloitteessa. Sen mukaan leirikeskukseen on suunnitteilla usean työalan toimintaa tulevalle kesälle.
Kirkkoneuvoston vuonna 2021 tekemällä päätöksellä sauna on käyttökiellossa.
Huittisten seurakunnan omistama Ylistenrannan leirikeskus sijaitsee Ylistenjärven rannalla Sastamalassa. Käytössä ovat ruokala ja wc. Asuntola ja sauna ovat poissa käytöstä. Kirkkovaltuusto päätti viime vuoden lopulla asettaa Ylistenrannan leirikeskuksen myyntiin.
