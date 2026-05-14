Merja Pulakka eroaa luottamustehtävistä Punkalaitumella
Toiminut valtuutettuna ja muun muassa teknisen lautakunnan jäsenenä.
Punkalaitumella Merja Pulakka (sd.) pyytää eroa luottamustehtävistään. Syynä on muutto paikkakunnalta.
Merja Pulakka on toiminut muun muassa valtuutettuna sekä valtuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtajana ja teknisen lautakunnan jäsenenä. Hänellä on myös useita varajäsenyyksiä.
Valtuutetuksi nousee Marita Lindqvist-Saarela kuntavaalituloksen mukaisesti.
Asia on esillä kunnanhallituksessa, josta se etenee valtuustoon.
