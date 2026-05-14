Muistolan koulun purkamisesta kuusi tarjousta
Sastamalassa kaupunki kilpailutti Muistolan koulun purkamisen. Tarjouksia saapui kuusi.
Kaupunki on hankkimassa urakan Totaalipurku Oy:ltä. Hinta on arvonlisäverottomana 315 000 euroa.
Yhtiön tarjous oli edullisin.
Purkaminen aloitetaan heti päätöksen ja luvan tultua lainvoimaiseksi. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.
Asia on teknisen lautakunnan päätettävänä.
