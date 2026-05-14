Vanha meijeri menossa kaupaksi Huittisissa
Ostajan suunnitelmissa muun muassa kesäkahvila ja majoitusta.
Huittisissa on esillä vanhan meijerin kaupan hyväksyminen. Kokonaisuus oli myytävänä nettihuutokaupassa.
Korkein tarjous oli 15 000 euroa. Sen teki Petri Lonka Ylöjärveltä. Esityksen mukaan kohde myydään perustettavan yhtiön lukuun hänelle ja Marika Kivelle.
Ostajalla on monipuoliset suunnitelmat kiinteistön jatkokäytölle. Kokonaisuuteen kuuluisivat kesäkahvila ja catering, majoitustoimintaa, kesätori ja tapahtumia.
Tavoitteena on säilyttää ja kunnioittaa meijerimiljöön alkuperäistä ilmettä. Suunnitelmilla nähdään toteutuessaan olevan positiiviset vaikutukset alueen vetovoimaan, elinvoimaan ja työllisyyteen.
Kokonaisuuden myynti on kaupunginhallituksen päätettävänä.
