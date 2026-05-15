Amanda Kotajalle kulta ja hopea
Erinomainen kauden avaus.
Pyörätuolikelaaja Amanda Kotaja otti kauden avauksessa Sveitsissä kultaa 200 metrillä ja hopeaa 100 metrillä. Hän edustaa Vampulan Urheilijoita.
Amanda Kotaja voitti 200 metrillä ylivoimaisesti. Hänen aikansa oli 28,46.
"Olen ollut pitkään terveenä ja mennyt nousujohteisesti eteenpäin", sanoi Amanda Kotaja. "Yllättävänkin hyvä avaus", hän jatkoi.
Amanda Kotajan aika 100 metrillä oli 15,67. Hän tuli toiseksi lyöden paralympiavoittaja Léa Bayekulan, mutta häviten niukasti ME-nainen Tatyana McFaddenille.
"Olen kyllä erittäin iloinen tästä, varsinkin, kun oli metri sekunnissa vastatuulta", Amanda Kotaja iloitsi. "En ole itse mikään vahva vastatuulikelaaja", hän totesi.
Amanda Kotajan avaus oli vaikean viime kauden jälkeen erinomainen.
