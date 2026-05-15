Punkalaidun irtisanomassa sopimuksen ulkomailta lukiolaisia välittäneen yrityksen kanssa
Kunta on maksanut 2 500 euroa vuodessa.
Punkalaitumen kunta on irtisanomassa sopimuksen Finest Future Oy:n kanssa. Yritys on välittänyt suomalaisiin lukioihin ulkomaalaisia opiskelijoita.
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yhteistyön aloittamisesta vuoden 2023 syksyllä. Sopimuksen hinta on ollut 2 500 euroa vuodessa.
Yrityksen ylläpitämän portaalin kautta on ollut mahdollista saada lukioon ulkomaalaisia opiskelijoita.
Sopimuksen irtisanominen on kunnanhallituksen päätettävänä.
Finest Future Oy asetettiin keväällä konkurssiin.
Liittyy aiheisiin: Päätöksenteko · Punkalaidun
Kommentoi