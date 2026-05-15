Punkalaidun irtisanomassa sopimuksen ulkomailta lukiolaisia välittäneen yrityksen kanssa

Punkalaitumen kunta on irtisanomassa sopimuksen Finest Future Oy:n kanssa. Yritys on välittänyt suomalaisiin lukioihin ulkomaalaisia opiskelijoita.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti yhteistyön aloittamisesta vuoden 2023 syksyllä. Sopimuksen hinta on ollut 2 500 euroa vuodessa.

Yrityksen ylläpitämän portaalin kautta on ollut mahdollista saada lukioon ulkomaalaisia opiskelijoita.

Sopimuksen irtisanominen on kunnanhallituksen päätettävänä.

Finest Future Oy asetettiin keväällä konkurssiin.

