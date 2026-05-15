Rattijuoppo pyysi poliisilta ajo-ohjeita Huittisissa

Ensin kärysi kortiton mies, sitten päihtynyt nainen.

Huittisissa poliisi valvoi liikennettä Punkalaitumentiellä sunnuntaina aamuyöllä.

Partio pysäytti vastaantulijan tarkastaakseen kuljettajan ajokunnon. Kolmekymppinen mies paljastui kortittomaksi. Häntä epäillään kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Saman tehtävän yhteydessä paikalle ajoi viisikymppinen nainen. Hän oli kertomansa mukaan eksyksissä. Nainen kysyi poliisilta ajo-ohjeita.

Käyttäytymisensä johdosta kuljettaja pääsi puhaltamaan alkometriin. Tulos oli 2,5 promillea.

Naista epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.

