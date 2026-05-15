Ristiraution kiinteistölle Huittisissa suunnitteilla majoitus- ja matkailutoimintaa
Korkein tarjous nettihuutokaupassa 1 800 euroa.
Huittisten kaupunki on myymässä Ristiraution kiinteistön Viialankadulta. Tontilla on kaksi rakennusta 1950-luvulta.
Nettihuutokaupassa Raimo Ali-Raatikainen teki korkeimman tarjouksen 1 800 euroa. Suunnitelmana on jalostaa kiinteistöä majoitus- ja matkailutoimintaan.
Kauppa tehdään Lähdehovi Oy:n nimiin.
Myynti on kaupunginhallituksen päätettävänä.
