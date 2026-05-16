Kirjastossa huonosti käyttäytyneelle asiakkaalle käyttökielto Kokemäellä
Selvityspyyntöön ei saatu vastausta.
Kokemäellä pääkirjastossa epäasiallisesti käyttäytyneelle asiakkaalle on langetettu käyttökielto. Se on kestoltaan 30 päivää.
Asiakkaalle toimitettiin selvityspyyntö. Hän ei antanut siihen vastausta määräaikaan mennessä.
Käyttökielto on parhaillaan voimassa ja päättyy 5. kesäkuuta.
Viranhaltijapäätöksen asiassa teki kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö.
