Muraalin maalaaminen alkoi Kirjakorttelissa
Työ valmistunee sääolosuhteista riippuen noin kymmenessä päivässä.
Sastamalan Kirjakorttelissa kuvataiteilija Salla Ikonen on aloittanut muraalin maalaamisen. Teos tulee kirsikkapuistoa rajaavan liikekiinteistön seinään.
Muraalista tulee 21 metriä leveä ja kuusi metriä korkea. Se valmistunee noin kymmenessä päivässä. Aikatauluun vaikuttavat sääolosuhteet.
Työn edistymistä saa seurata riittävän etäisyyden päästä. "Toivomme, että taiteilijalle annetaan kuitenkin työrauha, jotta projekti etenee aikataulussa", painottaa puheenjohtaja Minna Isotalo Työväen Sivistysliiton Vammalan seudun opintojärjestöstä. Yhdistyksellä on hankkeen vetovastuu.
Muraali toteutetaan osallistuvan budjetoinnin kautta saaduilla varoilla sekä yhdistysten ja yksityisten toimijoiden tuella.
