Amanda Kotaja mitalivauhdissa
Kulta 200 metrillä ja hopea 400 metrillä.
Vampulan Urheilijoiden pyörätuolikelaaja Amanda Kotaja jatkoi huikeita suorituksia avoimissa Sveitsin mestaruuskilpailuissa. Tuloksena oli kulta ja hopea.
Amanda Kotaja voitti 200 metrillä kellottaen 28,14. Aika on vuositilaston toiseksi paras.
Maailman kärkikolmikko kohtasi 400 metrillä. Amanda Kotaja sijoittui toiseksi. Hänen aikansa oli 54,04.
"Olen iloinen tämän päivän suorituksista", Amanda Kotaja tiivisti.
Avoimet Sveitsin mestaruuskilpailut 16.5.2026
Naiset,
200 m kelaus, luokka 54 (-0,5 m/s): 1) Amanda Kotaja Suomi 28,14 (kkk), 2) Alexandra Helbling Sveitsi 30,16.
400 m kelaus, luokka 54: 1) Tatyana McFadden Yhdysvallat 52,26 (kk), 2) Amanda Kotaja Suomi 54,04 (kkk), 3) Léa Bayekula Belgia 54,68, 4) Melanie Woods Britannia 55,88, 5) Nandini Sharma Kanada 56,88, 6) Alexandra Helbling Sveitsi 56,96.
Liittyy aiheisiin: Huittinen · Parayleisurheilu
Kommentoi