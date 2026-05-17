Huittisten kaupungilla 435 työntekijää

Uutiset

Määräaikaisia noin 30 prosenttia.

Huittisten kaupunginvirasto.

Huittisten kaupungin palveluksessa oli viime vuoden lopussa 435 työntekijää.

Vakinaisia oli 313. Heistä 119 oli virassa ja 194 toimessa. Vuoden 2024 lopussa vakinaisia oli 322 ja vuoden 2023 lopussa 319.

Määräaikaisia työntekijöitä oli 122. Se on kolmisenkymmentä prosenttia kaikista.

Etätyön tekemiseen oli mahdollisuus noin neljälläkymmenellä henkilöllä. Kaupungin ohjeen mukaan koko päivän etätyö voi muodostaa korkeintaan 40 prosenttia työntekijän viikkotyöajasta.

Vakinaisista osa-aikatyötä teki 27 henkilöä.

