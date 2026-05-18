Amanda Kotaja kelasi hopeaa 100 metrillä
Kaksintaistelussa oli eväät uuden ME:n syntymiseen.
Vampulan Urheilijoiden pyörätuolikelaaja Amanda Kotaja otti hopeaa 100 metrillä avoimissa Sveitsin mestaruuskilpailuissa. Hänen aikansa oli 15,56.
Amanda Kotajan ja Tatyana McFaddenin kaksinkamppailussa oli eväät uuden maailmanennätyksen syntymiseen. Harmillisesti etusuoralla kääntynyt tuuli kuitenkin vesitti mahdollisuudet. Nykyinen maailmanennätys 15,35 on McFaddenin nimissä ja aiempi oli Kotajan 15,36.
"Harmittaa, että tuuli kääntyi. Viestit kentältä kertoivat myötätuulesta, mutta huomasin jo kentälle tullessa, ettei tuuli täydellinen ollut", sanoi Amanda Kotaja. "Olen kyllä tyytyväinen suoritukseen", hän vakuutti.
Amanda Kotaja lähti kaikkein terävimmin ja johti kilpailua noin 85 metriin saakka. Sitten Tatyana McFadden meni ohi. Amanda Kotajan aika on luokan 54 vuositilaston toiseksi nopein.
Seuraava mahdollisuus ennätyskelaukseen on torstaina Nottwilissä.
Avoimet Sveitsin mestaruuskilpailut 17.5.2026
Naiset,
100 m kelaus, luokka 54 (-0,1 m/s): 1) Tatyana McFadden Yhdysvallat 15,46 (kk), 2) Amanda Kotaja Suomi 15,56 (kkk), 3) Léa Bayekula Belgia 16,17, 4) Noemi Alphonse Mauritius 16,38, 5) Nandini Sharma Kanada 16,61, 6) Melanie Woods Britannia 17,01.
