Hanna Arve-Talvitie Mestaruusliigan puheenjohtajaksi

ValePan toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie on valittu Mestaruusliigan puheenjohtajaksi. Hän toimii aktiivisesti myös LP-Vampulassa.

"Kokouksessa oli vahva osanotto, reilut kolmekymmentä seurojen edustajaa", kertoo Hanna Arve-Talvitie. "Tämä kuvaa hyvin sitä, että suomalaisessa lentopallossa on vahvaa osaamista, sitoutumista ja ennen kaikkea yhteinen halu kehittää lajia eteenpäin", hän toteaa.

Yhdistyksessä ovat mukana kaikki miesten ja naisten liigaseurat. "Näin saamme parhaiten yhdessä seurojen ääntä kuuluviin Lentopalloliiton suuntaan", Hanna Arve-Talvitie kuvailee. "Yhdistys ajaa seurojen etuja, keskustelee Lentopalloliiton kanssa, kehittää seuroja ja liigaa", hän luettelee.

"Onhan tämä puheenjohtajuus iso ja vastuullinen paikka, mutta yhdistyksellä on hyvä hallitus", sanoo Hanna Arve-Talvitie. "Yhdessä teemme asioita."

LP-Vampulassa Hanna Arve-Talvitie on hallituksen jäsen ja vastaa urheilutoiminnasta.