LP-Vampulalle historiallinen SM-mitali A-nuorissa

VaLePa pelasi pronssista.

LP-Vampula A-tytöt 2025-2026

LP-Vampulan A-tytöt.

Tytöissä LP-Vampula otti hopeaa lentopallon A-nuorten SM-lopputurnauksessa. Finaalissa joukkue taipui Salon Viestille 0-2 (19-25, 15-25).

Vampulan Urheilijoille SM-mitali on seurahistorian ensimmäinen kautta ikäluokkien.

Pojissa VaLePa pelasi pronssista. Joukkue hävisi Lempo-Volleylle 0-2 (30-32, 30-28).

VaLePan Niklas Björlin voitti poikien lopputurnauksen pistepörssin kirkkaasti saldolla 64. Tyttöjen pistepörssissä LP-Vampulan Siiri Kannisto oli toinen tuloksella 46.

A-nuorten SM-sarjassa pelasi tytöissä 66 ja pojissa 23 joukkuetta.

VaLePan A-pojat 2025-2026

VaLePan A-pojat.

