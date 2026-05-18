LP-Vampulalle historiallinen SM-mitali A-nuorissa
VaLePa pelasi pronssista.
Tytöissä LP-Vampula otti hopeaa lentopallon A-nuorten SM-lopputurnauksessa. Finaalissa joukkue taipui Salon Viestille 0-2 (19-25, 15-25).
Vampulan Urheilijoille SM-mitali on seurahistorian ensimmäinen kautta ikäluokkien.
Pojissa VaLePa pelasi pronssista. Joukkue hävisi Lempo-Volleylle 0-2 (30-32, 30-28).
VaLePan Niklas Björlin voitti poikien lopputurnauksen pistepörssin kirkkaasti saldolla 64. Tyttöjen pistepörssissä LP-Vampulan Siiri Kannisto oli toinen tuloksella 46.
A-nuorten SM-sarjassa pelasi tytöissä 66 ja pojissa 23 joukkuetta.
