Punkalaitumen kunnalle lahjaksi tila Kanteenmaasta

Kiinteistöllä sijaitsevat asuin- ja saunarakennukset.

Punkalaidun, Punkalaitumen kunnantalo

Punkalaidun.

Punkalaitumen kunta on saanut yksityishenkilöltä lahjaksi tilan rakennuksineen. Kokonaisuus sijaitsee Kanteenmaassa.

Kiinteistöllä on asuin- ja saunarakennukset. Tila on pinta-alaltaan 1 200 neliötä.

Kokonaisuuden täydet omistusoikeudet siirtyvät kunnalle lahjakirjan allekirjoituksin.

Kunnanhallituksen päätettävänä on lahjoituksen vastaanottaminen.

