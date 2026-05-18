Punkalaitumen kunnalle lahjaksi tila Kanteenmaasta
Kiinteistöllä sijaitsevat asuin- ja saunarakennukset.
Punkalaitumen kunta on saanut yksityishenkilöltä lahjaksi tilan rakennuksineen. Kokonaisuus sijaitsee Kanteenmaassa.
Kiinteistöllä on asuin- ja saunarakennukset. Tila on pinta-alaltaan 1 200 neliötä.
Kokonaisuuden täydet omistusoikeudet siirtyvät kunnalle lahjakirjan allekirjoituksin.
Kunnanhallituksen päätettävänä on lahjoituksen vastaanottaminen.
Liittyy aiheisiin: Päätöksenteko · Punkalaidun
Kommentoi