Kirjailijakahveilla Jari Järvelä – Vammalan historiaa taiten tulkittuna

Marja Seppälä

Kirjailija Jari Järvelän teos Kosken kahta puolta oli varmasti monella joulun aikan lomalukemisena. Finlandia-ehdokkaanakin ollut kirja kertoo vuoden 1918 jäljistä pienen pojan perspektiivistä.

Valtion kirjallisuuspalkinnon Jari Järvelä sai vuonna 2007 trilogiastaan Veden paino, Kansallismaisema ja Pieni Taivas. Sarjan on sanottu olevan sukua Väinö Linnan Tuntemattomalle sotilaalle väkivallan, sorron ja toisaalta myös rauhantahtoisuutensa takia.

Jari Järvelä on kirjailijakahveilla Pukstaavissa torstaina 7.2. klo 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja istumapaikkoja on kuudellekymmenelle ensimmäiselle. Kahvila on avoinna.