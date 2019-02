Suosittu koululaisten kesätoiminta saamassa jatkoa Sastamalassa

Sastamalassa koululaisten kesätoiminta on saamassa jatkoa. Saatu palaute on ollut erittäin positiivista.

Kesätoiminta on tarkoitettu perheille, joiden muutoin on mahdotonta järjestää loman aikana hoitoa ykkös- tai kakkosluokkalaiselle lapselle. Sitä on pilotoitu perhepalveluverkoston yhteistyönä Muistolan koululla kahtena edellisenä vuonna.

Kysyntä ja tarve toiminnalle on todellista. Osa perheistä on kertonut, että heillä ei olisi ollut lapselle mitään muuta hoitopaikkaa.

Osallistujia on ollut eri puolilta Sastamalaa, ei pelkästään kaupungin keskustasta. Toiminnassa on ollut vuosittain parikymmentä lasta.

Perittävät maksut sisältävät aamupalan, lounaan ja välipalan.

Kesätoimintaa ollaan toteuttamassa, jos mukaan on lähdössä vähintään viisitoista lasta.