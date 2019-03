Ellivuoren Jarkko Pulkkinen kisaa Vuoden Kokin tittelistä

Santeri Stenvall / ELO-säätiö

Vuoden Kokki -kilpailu on edennyt loppusuoralle. Mukana on Sastamalasta Hotel Ellivuoren keittiömestari Jarkko Pulkkinen.

Semifinalisteja on kuusitoista. Heistä valtaosa on pääkaupunkiseudulta.

”Odotan tasaväkistä kilpailua, muuten vaikea sanoa, kun ei tiedä vielä mitä on tulossa vastaan muilta kilpailijoilta”, toteaa Jarkko Pulkkinen. ”Ravintola-ala on minulla veressä, olen periaatteessa kasvanut keittiössä. Koko perheeni on ollut ravintola-alalla töissä”, hän kertoo.

Ennen Hotel Ellivuorta Jarkko Pulkkinen on työskennellyt kotimaassa esimerkiksi Ravintola Savoyssa, Stefan’s Steakhousessa ja Kultaisessa Porossa sekä ulkomailla Australiassa.

”Kokit toteuttavat karsinta-annoksensa kilpailukeittiöissä yleisön edessä suuren paineen alla”, kertoo kilpailunjohtaja Heikki Liekola semifinaalin vaatimuksista. Loppukilpailussa ammattiosaamista ja kädentaitoja mitataan monipuolisemmin ja laajemmin kuin koskaan aiemmin.

Vuoden Kokki ja Vuoden Tarjoilija -kilpailut huipentuvat 6. huhtikuuta. Voittajat saavat 10 000 euron palkinnot.