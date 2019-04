Uriah Heep keikalle Lallikselle

Köyliön Lallintalolla nähdään syksyllä Uriah Heep. Legendaarinen bändi palaa legendaariseen keikkapaikkaan kolmen vuosikymmenen jälkeen.

Uriah Heep täyttää viisikymmentä vuotta juuri Lalliksen keikan aikaan. Yhtyeen esikoisalbumi ilmestyi perustamista seuraavana vuonna eli 1970. Vuosien varrella myytyjen levyjen yhteenlaskettu määrä ylittää 45 miljoonaa kappaletta.

Lalliksen illassa kuullaan takuuvarmasti Uriah Heepin suurimmat ja toivotuimmat hitit. Näitä ovat Gypsy, Easy Livin’, Look at Yourself, Bird of Prey, July Morning, Stealin’ ja tietysi Lady in Black.

Uriah Heepin lämmittelijänä on pitkän linjan bändi Melrose. Trio on musiikissaan yhdistänyt perusrockia rockabillyyn ja rock ’n’ rolliin.

Keikkapäivä on perjantai 11. lokakuuta.

Eura Events lupaa Lalliksen syksyyn myös muita kovia nimiä.