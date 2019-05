Kansanedustajille nimikkoyrittäjiä Sastamalasta

Jokainen pirkanmaalainen kansanedustaja on saanut nimikkoyrittäjän. Vuoropuhelun on tarkoitus olla tiivistä.

Paikallisilla kansanedustajilla on nimikkoyrittäjät omalta paikkakunnalta. Ilmari Nurmisen nimikkoyrittäjä on Avantium Partnerin Jari Moisio ja Arto Satosen Majava Groupin Petri Holappa. Kahdella muullakin kansanedustajalla on sastamalalainen nimikkoyrittäjä. Sakari Puiston nimikkoyrittäjä on Länsi-Suomen Metsätilojen Jukka Pusa ja Iiris Suomelan LA-laukkuaseman Anne-Marie Niemelä.

Nimikkoyrittäjän tehtävänä on kertoa yrittäjän arjesta ja antaa näin ollen taustatietoa kansanedustajalle. ”Yhteydenpidon muodoista kukin pari voi sopia itse”, kertoo Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Janne Vuorinen. Kansanedustajien ja yrittäjien vuoropuhelulla halutaan myös lisätä yrittäjien kiinnostusta päätöksentekoa kohtaan.

Nimikkoyrittäjät nimesi Pirkanmaan Yrittäjien hallitus.