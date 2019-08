Ralliautot kesyttävät mutkia Säkylässä – “Pian lähdön jälkeen vauhtia voi olla pitkästi toista sataa”

Janika Ihanamäki

Säkylän Sydänmaan sorateillä ajetaan kansallinen rallisprint-kilpailu sunnuntaina 8. syyskuuta. Luvassa on nopeita suoria ja kimurantteja mutkia.

Reitti on pituudeltaan 5,66 kilometriä. Rallisprint-kilpailun näyttämönä se on ensimmäisen kerran. Aiemmin reitti on ollut osin talviaikaan erikoiskokeena.

Säkylän Huoltopiste Rallisprintin järjestävät yhteistyössä Huittisten Urheiluautoilijat ja Säkylän Urheiluautoilijat. Kilpailukeskus on Sydänmaan vanhalla koululla. Se on nykyään kyläyhdistyksellä.

“Ajatus rallisprintistä alkoi itää viime vuoden puolella”, kertoo kilpailunjohtaja Ari-Pekka Saarinen. Toimiminen paikallisten kanssa on ollut sujuvaa. “Vastaanotto kylällä on ollut todella positiivinen ja kannustava, mikä on hieno asia ja hyvä siemen yhteistyölle”, kiittelee apulaiskilpailunjohtaja Timo Palmen. “Ei ole itsestään selvää, että maaseudulla halutaan tehdä ja järjestää. Jonkin verran tapahtumia kylällä on”, toteaa tiehoitokunnan puheenjohtaja Timo Rouhiainen ja vahvistaa Palmenin sanat.

Ennakkoon kilpailu on jo herättänyt kiinnostusta ja keskustelua. Reitti on uusi, teknisesti vaihteleva, haastava ja pitkä.

Ajantasaisimmat tiedot kilpailusta saa sen nimeä kantavasta Facebook-ryhmästä.

“Pidetään peukkua, että sää suosii”, Saarinen ja Palmen toivovat.