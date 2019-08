Lähiruoka vetää Huittisissa pieneen kylään paljon väkeä

Kata Sivunen / FotoKata

Huittisten Lauhassa vietetään Lähiruokafestivaalia perjantai-iltana ja lauantaina. Tapahtuma pidetään nyt toista kertaa.

Tuottajatorilla on tarjolla esimerkiksi erilaisia lihoja, hunajaa, kalaa, juustoja ja kasviksia. Löytyypä heinäsirkkojakin. Mukana on parikymmentä tuottajaa. Ruokakojuista voi herkutella muun muassa karitsahodareilla, luomutilan burgereilla, falafeleilla sekä thai- ja afgaaniruoilla, joissa on käytetty lähituotteita.

Paneelissa keskustellaan lauantaina maaseudun elinvoimaisuudesta, tulevaisuudesta ja suomalaisen ruoan tuotannosta. Osallistujina ovat Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen, OP:n entinen pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen, Huittisten elinvoimajohtaja Riikka Peippo, Kivikylän tehdaspäällikkö Tero Martikainen ja MTK:n johtokunnasta Kati Partanen.

Tansseissa tahdittavat perjantai-iltana tangokuningas Petri Kiiski ja Vastarannan pojat. Tangonuori Tytti Pihlajamäki esiintyy myös. Lauantaina päivällä musisoivat Reijo Kivimäki ja Duo Moonlights sekä illalla rockia soittavat Päättömät, Aura ja Pimeys.

Lapsille on omaa festivaaliohjelmaa.

Palkittu tapahtuma

Ensimmäisellä kerralla Lauhan Lähiruokafestivaali veti noin 5 000 kävijää vähän yli sadan hengen kylään. Tapahtuma palkittiin esimerkiksi Satakylien vuoden kylätekona, Joutsenten reitin parhaana hankkeena ja Huittisten kaupungin suunnannäyttäjänä.

+ Lauhan Lähiruokafestivaali 23.-24.8. osoitteessa Lauhantie 522, Huittinen. Pääsymaksu- ja muut tiedot osoitteesta www.mistaruokatulee.fi. Alueelle on maksuttomat bussikuljetukset kaupungin keskustasta.