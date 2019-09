Mallikas esitys: VaLePa kaatoi Sollentunan 3-0

Alkavaan kauteen valmistautuva Vammalan Lentopallo isännöi harjoitusottelussa Sollentuna Volleybollklubbia. Vieraat kaatuivat 3-0 (25-19, 25-23, 25-14).

VaLePalla ei ole takana montaakaan kuusikkotreeniä. Joukkueen fysiikkaharjoituksissa on vielä menossa kova vaihe.

Lähtökohtiin nähden VaLePan peli oli yllättävänkin valmista.

Ruotsalainen keskimies David Pettersson liittyi pukkipaitoihin vasta aamun harjoituksissa. Hän löysi passareiden kanssa yhteisen temmon nopeasti. Libero Aleksi Mutka esitteli erittäin varmaa ja tarkkaa vastaanottopeliä sekä muutamia hienoja puolustuksia. Mikko Oivanen osoitti olevansa varma ja monipuolinen hakkuri.

Olli Kunnarilta nähtiin vaivatonta vastaanottoa ja älykkäitä ratkaisuja verkolla. Myös Ilari Toimela onnistui vastaanotossa ja hän on saanut voimaa aloitussyöttöihin. Erik Sundberg on kelpo kunnossa. Mikko Esko järjesteli tuttuun tapaan hyökkääjille mainioita paikkoja. Arttu Lehtimäki on tehnyt kovasti töitä, mikä näkyy otteiden terävyydessä ja nopeudessa.

Ottelussa pelattiin vielä ylimääräinen erä. Sekin päättyi VaLePan voittoon.

Sollentuna Volleybollklubbia valmentaa Oskari Muurinen. Joukkue pelaa Ruotsin Elitserienissä.

VaLePa suuntaa harjoitusleirille Kisakallioon. Siellä joukkue pelaa harjoitusottelut Moskovan Dynamoa vastaan.