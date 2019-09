Vammalan Shakkikerholla vahva alku liigakauteen

Pixabay

Sastamalalainen Vammalan Shakkikerho avasi liigakautensa voitolla ja tasapelillä. Kahden kierroksen jälkeen se on kolmella pisteellä jakamassa kolmatta sijaa.

Kotiottelu lauantaina Etelä-Vantaan Shakkia vastaan venyi peräti kuusituntiseksi, kunnes lopulta päädyttiin tasapeliin 3-3. Lopputuloksen ratkaisi Henri Pohjalan voitto Erik Rönkästä. Muita vammalalaisonnistujia olivat Henri Torkkola ja latvialaisvahvistus Nikita Meskovs.

Vierasottelu sunnuntaina sujui Helsingissä todella hyvin. Vammalan Shakkikerho hallitsi ottelua shakkiseura Aatosta vastaan alkumetreiltä asti. Voitto tuli selkeästi 4-0. Tällä kertaa onnistujia olivat Henri Pohjala lisäksi Vesa-Pekka Heinola, Jussi Kauko ja Mikko Salonen.

Avausviikonloppu osoitti, että Vammalan Shakkikerhosta löytyy pisteentekijöitä laajalla rintamalla. Tämä mahdollistaa taistelun jopa SM-mitalista.

Henri Pohjalan paluu kasvattajaseuraansa on vahvistanut Vammalan Shakkikerhoa merkittävästi. Hän on erittäin vahva pelaaja kolmannella pöydällä eli suomalaisten kärkipöydällä. Lähes kaikilla joukkueilla on kaksi ulkomaalaisvahvistusta.

Kahdentoista joukkueen liiga käydään täyskierroskilpailuna. Kaikki joukkueet pelaavat kerran toisiaan vastaan.