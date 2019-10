Useampi kuin joka neljäs sastamalalainen on täyttänyt 65 vuotta

Sastamalassa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on huomattavasti maan keskitasoa korkeampi. Viime vuosina se on kasvanut keskimääräistä nopeammin.

Yli neljännes sastamalalaisista oli yli 65-vuotiaita vuoden 2017 lopussa. Koko maan keskiarvo oli reilu viidennes.

Sastamalassa yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on erityisen suuri Suodenniemellä, kaupungin keskustassa ja Keikyässä. Mouhijärvellä ja Karkussa tilanne on toisenlainen. Näillä alueilla työikäisten ja lasten osuus on suuri ja yli 65-vuotiaiden pieni. Tasaisempi väestön ikärakenne on keskustan ulkopuolisessa Vammalassa, Kiikassa ja Kiikoisissa.

Tiedot käyvät ilmi kaupunkirakennesuunnitelmasta.