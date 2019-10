Sastamalassa työpaikoista yli puolet keskustassa

Työpaikoista yli puolet sijaitsi Sastamalassa vuonna 2016 kaupungin keskustassa. Muun Vammalan alueella niistä oli reilu kymmenes.

Mouhijärven osuus oli 8,5 prosenttia, Keikyän 5,8 prosenttia, Kiikan 4,8 prosenttia, Karkun 3,1 prosenttia, Kiikoisten 2,7 prosenttia ja Suodenniemen 2,4 prosenttia.

Keskustassa, Karkussa ja Mouhijärvellä palveluiden osuus työpaikoista on suuri. Niissä kaikissa se on yli kaupungin keskitason. Kiikassa ja Kiikoisissa osuus on hieman pienempi, mutta kuitenkin yli puolet. Vähiten palvelualan työpaikkoja on keskustan ulkopuolisessa Vammalassa. Tämä selittyy alueen yhteydellä kaupungin keskustaan. Suodenniemellä työpaikkoja on eniten maataloudessa, Keikyässä ne ovat painottuneet jalostukseen.

Tiedot käyvät ilmi kaupunkirakennesuunnitelmasta.