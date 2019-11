Parhaiden listalla: Maini Sorrin lauluille menestystä USA:ssa

Vammalassa nuorena asuneen Maini Sorrin laulut on rankattu Yhdysvalloissa parhaan kahden prosentin joukkoon.

Radioasema Rock On Neon on julkaissut listauksen kirjassaan, johon nostettiin kanavan tuhat suosituinta kappaletta kautta aikojen. Maini Sorrilta mukana on kaksi laulua.

- - JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN - -

- - MAINOS LOPPUU - -

Please Go Away on räppäri Magneto Dayon kanssa tehdyltä yhteisalbumilta When Two Worlds Meet. Someday puolestaan on pop-balladi, joka on menestynyt myös espanajalaisella listalla. Kappaleiden musiikkivideot voit katsoa jutun lopusta.

Laulaja ja säveltäjä Maini Sorri muutti Vammalasta Ruotsin Uppsalaan lukioikäisenä 1970-luvulla. Syntyisin hän on Ulvilasta. Tuottelias ja kansainvälisesti hyvin suosittu Sorri on julkaissut 29 albumia.