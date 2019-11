Sastamalan Sanataiturit selvillä

Uusia nuoria kirjallisia lahjakkuuksia on löytynyt. Sastamalan Sanataituri -kilpailu ratkesi Lankku-tapahtumassa.

Alakoulun sarjan voitti pirkkalalaisen Kami Lindqvistin teksti “Loputtomat kesäpäivät” ja yläkoulun sarjan espoolaisen Venla Viinikan rakkausruno luonnolle. Kilpailun aiheeksi oli Sastamalan lasten ja nuorten kulttuuriviikkojen ympäristöteeman mukaisesti valittu “Mun luonto”.

Moni lahjakas nuori kirjoittaja tunnelmoi oman luontosuhteensa parissa, toiset ottivat vahvasti kantaa ympäristön puolesta. Joukossa oli jokunen ikioman luonteensa pohtijakin.

Alakoululaisten sarjaan lähetettiin 74 ja yläkoululaisten sarjaan 25 tekstiä. Finaaliin valittiin neljä alakoululaisten ja kolme yläkoululaisten kirjoitusta. Tuomaristossa olivat kirjailija Jukka-Pekka Palviainen, lastenkirjastonhoitaja ja kasvatustieteilijä Petra Mäkelä, sekä toimittaja ja runoilija Marita Tuomilaakso.

Kirjoituskilpailu sai valtakunnallista huomiota. Osallistujia oli Sastamalan ja naapurikuntien lisäksi muun muassa Tampereelta ja Kokkolasta.

Voittajatekstit

Alakoulun sarja

Loputtomat kesäpäivät

Tee: uintikuoppa

ui uintikuopassa

vesi-ilmapallosotaa

vesipyssysotaa

katsotaan muurahaisia

ja matoja kivien alta

pelataan jalkapalloa

katsellaan pilviä pyöritään nurmikolla

lassipalloa Kamipalloa

tikapuista roikkumista metsässä käymistä

juodaan limonadia

pyöräillään

uidaan uintikuopassa

katsellaan kivien alle

leikitään ninjago rushia

leikitään lego batmania

vakoillaan leikitään piilosta

lassipalloa lassipalloa

lassipalloa puhallellaan saippuakuplia

leikitään turtlesta

leikitään ennen eläneitä ninjoja

puhallellaan saippuakuplia

pyöritään nurmikossa

leikitään lego batmania vesipyssysotaa

pelataan jalkapalloa katsotaan kivien alle

leikitään harry potteria

lasketaan laskuja

vesi-ilmapallosotaa patsashippaa

uidaan uintikuopassa pelataan lassipalloa

vesipyssysotaa

lassipalloa juodaan limonadia

leikitään hiekkalaatikossa

kamipalloa katsellaan pilviä

potkulautaillaan roikutaan tikapuissa

spinjitsu vastaan spinjitsu

puhallellaan saippuakuplia

uidaan uintikuopassa

Kami Lindqvist

Yläkoulun sarja

Mun luonto

Tämä on

rakkauskirje

hänelle

Revin sanat

tuuleen

vaahtopäihin

hautaan maahan

Kirjoitan sydämeeni

sillä sekin

on

sinun

Olet

kaikki

maailman

värit

Suutelen jokivedestä kylmiä jalkojasi

Puhu minulle

ole kiltti

Tuhansilla tutuilla äänillä

aallot

tuuli

mehiläinen

ja Sydän joka

lyö

ja

lyö

ja

lyö

ja veri joka virtaa

lävitseni

Sinulle

pienet

siniset linnut

hunajan makea huulillani

hengitän Häntä

ja

myrskyävä meri

ukkonen

kaatuva puu ja itkevä

huutava taivas

Tuulenpuuska

joka vie hattusi

ja sydämesi.

Kätesi ovat pitkät

miksi et

syleile

kaikkia?

Tule tänne!

Tule!

Tule…

kiltti

mutta hän ei anna ihmisen käskeä

Älä suutu

kiltti

Me satutamme

poltamme hiuksesi

hukutamme sinut

vaativiin käsiimme

kuristamme

Onko

siis

ihme

että hän lyö ja puree ja potkii?

Armoa!

Anna anteeksi!

mutta et sinä anna meidän satuttaa

enää

Kertaakaan

Hän ei ole meidän

minun

Ei koskaan

koskaan

minun

Minun luontoni

Minä olen hänen

Anteeksi.

Venla Viinikka