Sastamalalaiset eivät ruuhkauttaneet kaupunginhallitusta aloitteilla

Kaupunginhallitukselle tuli Sastamalassa viime vuonna yksi uusi kuntalaisaloite.

Vammalan Eläkeläiset esitti liittymistä ikäystävällisten kuntien verkostoon. Asia on ollut esillä johtoryhmässä ja konsernihallinnossa sekä vanhusneuvostossa, jonka jäseniä on pyydetty täyttämään ikäystävällisen kunnan arviointilomake. Aloite tulee tarkempaan käsittelyyn, kun valtuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointisuunnitelman.

Aiemmin tehtyjä aloitteita on vireillä kaksi. Ne ovat asukkailta.

Vuoden 2018 syyskuussa jätetty aloite käsittelee Vammalan keskustaa kalastajain paratiisina. Se on valmisteltavana konsernihallinnossa ja teknisessä toimessa.

Vuoden 2017 elokuussa on esitetty kaupunkiin pysäköinninvalojaa. Palkkaamista ei valmistelussa katsota toistaiseksi tarpeelliseksi. Pysäköintimääräysten noudattamiseen on kiinnitetty positiivista huomiota muun muassa kannustamalla pysäköintikiekon käyttämiseen.