Äetsässä murtauduttu vanhaan maataloon – Viety Paavo Tynellin YK-valaisimia ja muuta arvo-omaisuutta

Sastamalassa entisen Äetsän alueella on tunkeuduttu vanhan maatalon päärakennukseen ja pihapiirin ulkorakennukseen. Murto on tehty todennäköisesti tammikuun puolivälin tienoilla.

Kohteesta on anastettu iäkästä irtaimistoa. Kateissa on muun muassa Paavo Tynellin suunnittelemia arvokkaita YK-valaisimia. Anastettu on myös runsaasti esimerkiksi Arabian lasiesineitä ja Aaltosen mattokutomon 1930-1940-luvuilla valmistamia mattoja.

Tapauksesta pyydetään vihjeitä Sastamalan poliisiasemalle puhelimitse virka-aikana numeroon 0295 415 027 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.