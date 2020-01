Säkylän Pyhäjärvellä on kartoitettu ammattikalastuksen tilaa. Tulevaisuudennäkymät ovat erittäin hyvät.

Kalastajien määrä tulee kuitenkin eläkkeelle siirtymisten vuoksi laskemaan lähivuosina. Nykyiset kalastajat ovat esittäneet, että uusia kalastajia olisi hyvä saada viisi tai kuusi.

Pyhäjärvi on erittäin kalaisa järvi ja myös rapukanta on huomattava. Pyyntikausi on käytännössä ympärivuotinen. Alueella toimii useita kalanjalostajia.