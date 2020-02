Katso videot: Sastamalalainen Oittisen Tila Vuoden broilerituottaja, Huittislainen Emomylly Vuoden ilmastosankari

HKScan on palkinnut tuottajiaan.

Sastamalan Keikyästä Oittisen Tila on Vuoden broilerituottaja. Tilaa isännöi Jussi Oittinen ja emännöi Taina Hujo-Oittinen.

Oittisen tilalla on kehitetty pitkäjänteisesti muun muassa energian tuotantoratkaisuja ja broilereiden ruokintaa. Toiminnassa noudatettava tarkkuus näkyy kasvatuserien onnistumisena. Työntekijöiden hyvästä johtamisesta ja kouluttamisesta kertovat rutiinit ja työilmapiiri. Jussi Oittinen on jakanut osaamistaan myös tilan ulkopuolelle. Hän on osallistunut broilerituottajien kouluttamiseen.

Vuoden ilmastosankarin tunnustuksen sai Emomylly-ryhmä Huittisista. Siihen kuuluu keskusyksikkö ja viisitoista lähialueen sikatilaa. Toimitusjohtaja on Kai Huovinen.

Ilmastoasioissa Emomylly on kunnostautunut monella rintamalla. Keskusyksikköön rakennettiin vuonna 2012 biokaasulaitos, jossa otetaan eläinten lannasta talteen ilmastolle haitallinen metaani. Se jatkojalostetaan sikalan sähköksi ja lämmöksi. Tulevaisuudessa Emomyllyn tavoitteena on johtaa biokaasulaitoksen sivujakeesta ravinteita peltoviljelyyn.

Emomyllyn tiloilta on laskettu porsastuotannon hiilijalanjälki ja tilat seuraavat hiilijalanjälkensä kehittymistä. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Virtasen tilalla vilja kuivataan bioenergian voimalla kokonaan ilman fossiilista energiaa. Sähköä saadaan aurinkopaneeleista ja suurin osa lämpöenergiasta otetaan maalämpöpumpuilla lietelannasta. Virtanen on mukana paikallisessa tuulivoimayhtiössä, joka tuottaa vihreää energiaa valtakunnan verkkoon.

HKScan jakoi palkinnot tuottajaseminaarissa.