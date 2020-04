Koronavirustartuntoja on todettu Sastamalassa viisi. Tästä rajasta yli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee määrän paikkakunnittain.

Ilmaantuvuus Sastamalassa on 20,60. Se kuvaa tapausten määrää sataatuhatta asukasta kohden. Pirkanmaalla on varmistettuja tapauksia 154 ja ilmaantuvuusluku on 29,9, Satakunnassa 34 ja 15,7.

Huittinen, Punkalaidun, Kokemäki ja Säkylä eivät ole listalla.