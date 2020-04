Koronavirustartujen määrä nousi kahdeksaan Sastamalassa

Varmistettuja koronavirustartuntoja on Sastamalassa kahdeksan. Niiden määrä on kasvanut vuorokauden aikana yhdellä.

Ilmaantuvuus Sastamalassa on 32,95. Se on noussut yli Pirkanmaan keskimääräisen, joka on 32,2. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää sataatuhatta asukasta kohden. Satakunnassa luku on 18.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo paikkakunnat, joissa todettuja tartuntoja on vähintään viisi. Huittinen, Punkalaidun, Kokemäki ja Säkylä eivät näy listauksessa.

Pirkanmaalla varmistettuja tartuntoja on 166 ja Satakunnassa 39.