Sastamalassa varmistettuja koronavirustartuntoja on kymmenen. Se on kasvanut kahdella.

Ilmaantuvuus Sastamalassa on 41,19. Luku kuvaa tapausten määrää sataatuhatta asukasta kohden. Pirkanmaalla ilmaantuvuus on 33 ja Satakunnassa luku on 18,5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo paikkakunnat, joissa todettuja tartuntoja on vähintään viisi. Huittinen, Punkalaidun, Kokemäki ja Säkylä eivät näy listauksessa.

Pirkanmaalla varmistettuja tartuntoja on 170 ja Satakunnassa 40.