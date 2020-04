Yksinyrittäjien avustukset koronaepidemian aiheuttamiin vaikeuksiin ovat haettavana Huittisissa.

Osuus valtion määrärahasta on lähes 605 000 euroa. Yksinyrittäjiä kaupungissa on 485. Avustus on suuruudeltaan 2 000 euroa.

Hakemuksessa tulee muun muassa esittää suunnitelma tuen käyttämisestä.