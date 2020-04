Vappuna koleaa ja poutaa

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vappuaatto ja vappupäivä ovat varsin koleita. Pilvisyys vaihtelee, mutta enimmäkseen on poutaista.

Lämpötila on päivällä maan etelä- ja länsiosassa 7-10 astetta. Vappuyö on laajoilla alueilla selkeä ja kylmä. Yön alin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa +1 ja -3 asteen välillä.

“Metsä- tai ruohikkopalovaroituksia on monin paikoin voimassa maan etelä- ja keskiosissa, mikä kannattaa ottaa huomioon”, sanoo päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Avotulta ei saa tehdä, kun metsäpalo- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa.