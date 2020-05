Satasairaalassa hoidossa ollut potilas on menehtynyt koronavirukseen. Hänellä oli vakavalle taudille altistavia perussairauksia.

Tällä hetkellä Satasairaalassa ei ole yhtään potilasta koronavirusinfektion vuoksi. Kaikkiaan osastolla on hoidettu seitsemää potilasta, joista kaksi on ollut tehohoidossa.

Satakunnassa koronavirustapauksia on todettu 53. Tilanne on ollut pitkään rauhallinen. Viimeisin positiivinen näyte on otettu 29. huhtikuuta.