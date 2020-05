Kylät esittäytyvät verkossa – “Mukaan kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä”

Marjut Haapanen

Koronavirusepidemian vuoksi Avoimet kylät -päivää vietetään tällä kerralla verkossa. Tapahtumapäivä on lauantai 13. kesäkuuta.

Pirkanmaan kylät olivat tempauksessa viime vuonna Suomen aktiivisimpia, joten samaa toivotaan nytkin. “Kylätoiminta on parhaimmillaan joustavaa toimintaa, joka taipuu ajan vaatimuksiin. Ja juuri se tässä verkkotapahtumassakin on tavoitteena”, Pirkanmaan kyläasiamies Jani Hanhijärvi Sastamalasta sanoo.

Päivän yhtenä teemana on ulkoilu ja lähiliikuntapaikat. Mitä tahansa kyliin tai kylätoimintaan liittyvää asiaa saa kuitenkin käsitellä. Sisältö on melko vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on julkaisuluvat tekijältä.

Monella kylällä on jo ennestään valmista materiaalia. Julkaista voi esimerkiksi videon kylän ulkoilureiteistä tai luontokohteista, kuvagallerian edellisvuosien kylätapahtumista, kyläkolumnin, kylähistoriikin lyhennelmän tai vaikkapa podcastin kylän elämästä.

Kyliä kannustetaan mukaan matalalla kynnyksellä. “Lisäksi nyt on oiva hetki tehdä pieni digiloikka”, vinkkaa Jani Hanhijärvi. Mukaan ehtii ilmoittautua toukokuun loppuun saakka.

Osallistumisen helpottamiseksi Suomen Kylät on räätälöinyt kylien käyttöön YouTubeen videokoulutuksia. Lisätietoja ja linkit löytyvät tästä.

Pirkanmaalta oli viime vuonna mukana 63 kylää ja koko Suomessa reilut 600.