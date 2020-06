Sastamalan valtuuston kokousta ei yleisö maanantaina pääse seuraamaan paikan päälle. Rajoituksen taustalla on vallitseva koronatilanne.

Valtuuston esityslistalla on useita asioita, joista eniten keskustelua etukäteen on herättänyt sopeutusohjelma. Käsiteltävänä on esimerkiksi myös viime vuoden arviointikertomuksen hyväksyminen.

Kaupunki välittää kokouksen suoratoistona netissä.

Lähetystä voi seurata tästä linkistä. Kokous alkaa kello 18.