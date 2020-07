Kiirevastaanoton ovet aikaisemmin kiinni Sastamalassa

Sastamalassa kiirevastaanoton aukioloaikaa lyhennetään. Ovet tulevat menemään kiinni tuntia aiempaa aikaisemmin.

Nykyisin potilaita on otettu vastaan iltakahdeksaan saakka ja heidät on hoidettu tai ohjattu jatkohoitoon iltakymmeneen mennessä. Jatkossa potilaita otetaan vastaan iltaseitsemään saakka ja heidät hoidetaan tai ohjataan jatkohoitoon iltayhdeksään mennessä.

Muutos astuu voimaan maanantaina 6. heinäkuuta.

Taustalla on uusi työaikalaki. Yksi sen keskeisistä muutoksista on linjaus, jonka mukaan työntekijällä tulee olla yhdentoista tunnin vuorokausilepo. Kiirevastaanoton pitäminen auki iltakymmeneen on tarkoittanut sitä, ettei seuraavan työvuoron tulisi alkaa ennen aamuyhdeksää. Tästä voi poiketa perustellusta syystä, mutta ei säännönmukaisesti.