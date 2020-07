Ellivuoressa uusia luontoreittejä patikointiin ja maastopyöräilyyn

Jani Hanhijärvi

Sastamalassa Ellivuoren ja Pirunvuoren alueille on valmistunut uusia luontoreittejä. Ne tuovat lisää vaihtoehtoja ulkoiluun niin paikallisille kuin matkailijoille.

Ellivuori Resortin kehittämishanke on Leader Joutsenten reitin rahoittama ja Sastamalan kaupungin hallinnoima. Luontoreittien kehittämisestä on vastannut ostopalveluna Kommeen Kurjen markkinointipalvelut. Työtä on tehty hyvässä yhteistyössä Ellivuori Resortin toimijoiden ja alueen maanomistajien kanssa.

Reittejä on kuusi ja niiden pituudet vaihtelevat kahdesta kilometristä reiluun kuuteen kilometriin. Kuvausten perusteella voi päättää haluaako liikkua patikoiden vai maastopyörällä. Reitit ovat nimeltään Pirunpolku, Pirunkierto, Ellinkierto, Peurankierto, Resortinkierto ja Rokankierto. Nimet ja kuvaukset ovat myös englanniksi.

“Alueen reitit ovat monipuolisia ja esittelevät Sastamalan luonnon parhaita puolia. Esimerkiksi Peurankierto on huikean hieno patikoitavaksi”, kertoo reittien suunnittelusta vastannut Jani Hanhijärvi.

Reiteistä kaksi on viitoitettu ja loput viitoitetaan syksyn aikana. Alueelle suunnitellaan myös infotauluja. Opastus on olennaista, sillä se ohjaa liikkumaan oikeissa paikoissa. Näin suojellaan Natura-alueen luontoa.

“Reittien kehittäminen on tärkeä osa Ellivuoren palvelukokonaisuutta. Reittikartta tulee todella tarpeeseen, sillä sitä on usein kyselty”, iloitsee VuoriSportin yrittäjä Pauliina Pälä.

Kesän ja syksyn aikana laaditaan suunnitelma patikointi- ja ratsastusreitiksi Kärppälän suuntaan. Toteutuessaan tämä laajentaisi entisestään alueen palvelutarjontaa ja linkittäisi kaksi kehittyvää matkailukohdetta

vahvemmin toisiinsa.

Reittikartta on ladattavissa Ellivuori Resortin ja Visit Sastamalan kotisivuilta. Paperisena sitä on jaossa Ellivuoren hotellilla, VuoriSportilla, VuoriCaravanin leirintäalueella, Pirunvuoren Kivilinnalla ja kaupungin matkailuinfossa.