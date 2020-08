“Rajoituksia puretaan, riski epidemian leviämiseen kasvaa” – Satakunnassa kaksi koronatartuntaa samassa perheessä

Pixabay

Satakunnassa on todettu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaa infektiota. Sairastuneet ovat keskenään perheenjäseniä. Tapaukset eivät liity aiemmin todettuihin.

Ensimmäiseksi sairastunut oli taudin itämisaikana matkustellut Suomessa muun muassa Tampereella ja Turussa sekä asioinut useissa ravintoloissa Raumalla.

Sairastuneet ovat kotierityksessä. Karanteeniin on asetettu yksitoista henkilöä. Tapauksiin liittyvä tartuntaketju on saatu katkaistuksi.

“Kun monia rajoituksia nyt puretaan, riski epidemian leviämiseen kasvaa. On tärkeää, että väestö muistaa varotoimet”, sanoo infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. Käsien peseminen, turvavälit, oikea yskimistekniikka ja kotona pysyminen sairaana on erittäin tärkeää.

Satakunnassa koronavirusinfektion esiintyvyys on kahden viikon aikana ylittänyt maamme keskiarvon. Se on kuitenkin edelleen matala. Tapauksia on maakunnassa todettu kaikkiaan 73.