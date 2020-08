“Monessakin yrityksessä on oltu positiivisesti yllättyneitä” – Sastamalalla on oma korkeakouluasiamies

Tampereen ammattikorkeakoulun korkeakouluasiamiesten tiimi hakee ratkaisuja alueiden tarpeisiin. Usein kehittämishaasteita ovat työvoiman saatavuus, uusien menetelmien käyttöönotto, yritysyhteistyö ja jatkokoulutusmahdollisuudet.

Korkeakouluasiamiehet ovat tutustuneet kuntien ja kaupunkien organisaatioihin sekä kiertävät yrityksissä kartoittamassa niiden tarpeita. Yrityksille on tarjottu mahdollisuuksia tulla mukaan Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeisiin.

“Monessakin yrityksessä on oltu positiivisesti yllättyneitä, kun olemme tarjonneet apuamme”, kertoo lehtori Erkki Kiviniemi. Hän on Sastamalan korkeakouluasiamies. “Toimiva yhteistyö alueen kuntien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, ilman sitä tehtävässä on vaikea onnistua”, Kiviniemi tiivistää.

Korkeakouluasiamiesten tärkein tehtävä on löytää niitä kehittämisen haasteita, joiden ratkaisemiseen korkeakoulut voivat tarjota osaamistaan.