Kiellettyjä sotilasalueita mm. Säkylässä – Puolustusvoimat muistuttaa marjastajia ja sienestäjiä

Sotilasalueella liikkuminen ilman asianmukaista lupaa on turvallisuussyistä ehdottomasti kielletty. Se on marjastajien ja sienestäjien sekä retkeilijöiden syytä muistaa. Tällaisia alueita löytyy muun muassa Säkylästä.

Puolustusvoimien alueet, joilla liikkuminen on kielletty, on merkitty maastoon keltapohjaisin kieltotauluin. Luvaton liikkuminen tällaisilla alueilla on rangaistavaa. Kulkeminen esimerkiksi ampuma-alueella voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

Sotilasalueisiin kuuluu varuskunta-, harjoitus- ja ampuma-alueita.