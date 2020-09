Sastamala on laaja kaupunki, joka koostuu useista taajamista. Alempiasteisen tieverkon merkitys on suuri.

Kaupunki on ilmaissut huolensa muun muassa huonokuntoisten päällysteiden määrän lisääntymisestä. Kehitys on seurausta tienpidon ja liikenteen rahoitustason niukkuudesta. Tämä on johtanut myös liikennöinnin sujuvuuden heikkenemiseen.

Tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat kumpikin käsitelleet lausunnon kuluvan vuoden tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Pirkanmaalla.