Kaksi uutta koronatartuntaa Sastamalassa

Paula Pasanen, Tays

Sastamalassa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedossa tapauksia on toisen aallon ajalta yhteensä kahdeksan.

Kaupungissa tuli keväällä ilmi viisitoista tartuntaa. Niistä viimeinen listautui 26. huhtikuuta. Sen jälkeen ensimmäiset kolme tilastoitiin 22. syyskuuta.

Varmistettuja tapauksia Sastamalassa on koko epidemian ajalta tällä hetkellä 23. Tartuntojen määrän THL kertoo paikkakunnalta, jos niitä on vähintään viisi. Huittisissa, Punkalaitumella, Kokemäellä ja Säkylässä lukema on rajan alle.

THL:n julkistamat tiedot perustuvat tartuntatautirekisteriin. Ne tilastoidaan sairastuneen kotipaikkakunnan mukaan.

Pirkanmaalla koronatartunnat ovat lisääntyneet syyskuusta lähtien. Maakunta on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Testillä varmistettuja tartuntoja Pirkanmaalla on 496.