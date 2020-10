Jos varotoimia ei noudateta, koronaepidemian leviäminen on todennäköistä Satakunnassa

Pixabay

Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen perustasolla ja rauhallinen, vaikka lähialueilla tilanne on vaikeampi. Esimerkiksi Pirkanmaa on kiihtymisvaiheessa.

“On todennäköistä, että epidemia leviää jatkossa myös Satakunnassa, jos varotoimia ei noudateta”, muistuttaa infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. Hyvän käsihygienian ja turvavälien noudattaminen on olennaista, samoin lievissä oireissa testiin hakeutuminen ja kotona pysytteleminen.

Tartunnan lähteistä on Satakunnassa viimeisen kahden viikon ajalta pystytty selvittämään yli 90 prosenttia. Vain yksi tapaus on jäänyt avoimeksi. Kyseinen tartunta on todennäköisesti peräisin omasta maakunnasta.

Satasairaalan sivuille on koottu ajantasainen tieto alueellisista suosituksista.